Exposition de l’association Sculpture Vauvert, Chapelle Saint-Lazare, Angers

Informations pratiques

Exposition de l’association Sculpture Vauvert 18 – 20 septembre Chapelle Saint-Lazare Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

« Diversité des matériaux, des styles, des sources d’inspiration : les sculptrices et sculpteurs du collectif Vauvert vous invitent à découvrir leurs dernières créations individuelles et collectives.

C’est aussi une rencontre avec un collectif engagé attaché à la liberté d’expression insufflé par l’artiste à l’origine de ce collectif, Bernard Ryckelinck, sculpteur inspiré et reconnu.

L’exposition a lieu dans un lieu emblématique d’Angers, la chapelle Saint Lazare »

Chapelle Saint-Lazare Rue Saint-Lazare, 49100 Angers, France Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/arts-graphiques-et-visuels/la-chapelle-saint-lazare/index.html Édifice fondée au début du XIIe siècle, au milieu des vignes, par la confrérie des bourgeois d’Angers : la chapelle était complétée par un cimetière et des locaux d’accueils pour les ladres, ainsi que par une grange et des jardins. Agrandie au XVIIe siècle, la chapelle est transformée au XIXe siècle en plusieurs habitations qui la rendent méconnaissable.

La chapelle est aujourd’hui un équipement culturel qui accueille des expositions tout au long de l’année.

Exposition Chapelle Saint-Lazare

©Association sculpture Vauvert et Ville d’Angers