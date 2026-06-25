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Exposition de l’association Via Sahel Lauzerte

Exposition de l’association Via Sahel Lauzerte mercredi 1 juillet 2026.

Adresse
Rue de la Barbacane
Ville
82110 Lauzerte
Département
Tarn-et-Garonne
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Lauzerte

Exposition de l’association Via Sahel

Rue de la Barbacane Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-08-31 19:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Exposition organisée par l’association Via Sahel Quercy Périgord à Lauzerte
  .

Rue de la Barbacane Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 07 85 94 68 

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English :

Exhibition organized by the Via Sahel Quercy Périgord Association in Lauzerte

L’événement Exposition de l’association Via Sahel Lauzerte a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy

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