AGENDA · Saint-Denis
Exposition de livres sur la piraterie, Bibliothèque départementale de La Réunion, Saint-Denis
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque départementale de La Réunion · Saint-Denis
Informations pratiques
Exposition de livres sur la piraterie Samedi 19 septembre, 10h30 Bibliothèque départementale de La Réunion La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Expositions de livres anciens et contemporains sur la thématique de la piraterie.
Bibliothèque départementale de La Réunion 173 bis rue Jean Chatel, Saint-Denis Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 0262211396
Expositions de livres anciens et contemporains sur la thématique de la piraterie.
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