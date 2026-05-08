Informations pratiques

Cherbourg-en-Cotentin

Exposition De l’obscurité à la lumière

10 rue Notre Dame du Vœu Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-14 14:30:00

fin : 2026-11-01 19:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Ancien bâtiment accueillant des Bains-douches, la galerie d’art contemporain la Bouée offre à Violaine Fayolle la possibilité de déployer plusieurs de ses œuvres majeures, faisant discuter gravures sur bois et céramiques. Passer les portes de la Galerie la Bouée, c’est entrer dans un nouvel univers, dans lequel le récit qui s’y déploie porte un regard étrange et décalé sur notre monde. Les humains se fusionnent aux autres animaux, entre obscurité et lumière, et vivent incarnés dans différentes matières qui se proposent aux sens papier, dessin, céramique, porcelaine éclairée, grès. Au fil de la déambulation, les spectateurs peuvent découvrir La forêt, œuvre monumentale en noir et blanc, réalisée en gravure sur bois à plaque perdue, dont la technique de la disparition évoque le sens de l’œuvre. Ils sont invités à dialoguer avec les Ancêtres, portraits de personnages improbables faisant écho à nos singularités humaines ou à découvrir plusieurs installations, Des grands Anciens aux Adeptes, comme autant de métaphores, de fables et de récits, dont les observateurs ne manqueront pas de trouver des passerelles sensibles tantôt vers une dimension philosophique, tantôt vers un univers mystique . .

10 rue Notre Dame du Vœu Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 94 21 78 lesregardeursassocies@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition De l’obscurité à la lumière

L’événement Exposition De l’obscurité à la lumière Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin