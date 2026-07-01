Exposition de LOUVE DELFIEU Liens Invisibles, MARTINE MOUGIN Mousses et Lichens – PAPIERS D’ART, PAPIERS D’ART, Paris

Informations pratiques

Exposition de LOUVE DELFIEU Liens Invisibles, MARTINE MOUGIN Mousses et Lichens – PAPIERS D’ART 15 octobre – 5 décembre PAPIERS D’ART Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T12:30:00+02:00 – 2026-10-15T19:00:00+02:00

Fin : 2026-12-05T12:30:00+01:00 – 2026-12-05T19:00:00+01:00

Louve Delfieu et Martine Mougin sont deux plasticiennes qui emploient la photographie pour composer des poèmes sur le paysage et le vivant indissociables.

Le nu, la plante et le ciel peuplent le verre et le papier qui révèlent un monde fantastique et onirique à travers un « pavé » de résine époxy. Une douzaine d’ambrotypes de Louve Delfieu seront exposés à l’occasion de cette exposition.

Martine Mougin , un des premiers photographes à introduire une dimension picturale dans la photographie, redonne une vie fraîche, lumineuse et translucide aux lichens et aux mousses, à l’eau stagnante et à l’immuable minéral, grâce au fin écran d’encre de couleur posé sur le tirage argentique noir et blanc. La galerie accueillera une quinzaine de photographies peintes de Martine Mougin.

PAPIERS D’ART 30 rue Pastourelle, 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Enfants-Rouges Paris Île-de-France +33 1 43 48 78 28 https://www.papiersdart.com/ https://www.instagram.com/papiersdart/ Créée fin 2018, la galerie Papiers d’Art est dédiée essentiellement à l’art sur papier contemporain. À raison de quatre à six expositions spécifiques (monographiques ou thématiques) par an , la galerie diffuse et défend :

Les photographes-plasticiennes : Louve Delfieu, Martine Mougin

Les sculpteurs : Catherine Bernis, Anne-Andrée Carron, Anne Delfieu

les peintres-graphistes : Jérôme Delépine, Destarac, Jean-Marc Éhanno, Muriel Dorembus, Ramzi Ghotbaldin, Michèle Iznardo, Jo Lewis, Catherine Marchadour, Jean-Michel Marchetti, Isabelle Palenc, Marc Perez, Gaetano Persechini, Marielle Tabart

Les plasticiens : Marinette Cueco, Marie De Rocca, Marie-Noëlle Fontan, Raoul Ubac.

Attentive à l’idée de la nature, la galerie organise régulièrement des expositions sur la thématique du paysage.

Un exemple : de juin à septembre 2026 , » »Visages d’arbre » » avec Anne-Andrée Carron, Jérôme Delépine, Anne Delfieu, Michèle Iznardo et Jean-Michel Marchetti qui questionnent l’écriture de l’arbre dans leur art (Parution d’un catalogue édité par L’herbe qui tremble, Billère, troisième trimestre 2026).

La galerie Papiers d’Art envisage une participation à un Salon International d’art contemporain. Métro Temple (M3), Arts et Métiers (M3 et M11), République (M3, M5, M8, M9, M11), Filles du Calvaire (M8)

Bus Archives – Haudriettes (75) Turbigo – Étienne Marcel (38), Square du temple (20)

Parking rue du Temple

Louve Delfieu et Martine Mougin sont deux plasticiennes qui emploient la photographie pour composer des poèmes sur le paysage et le vivant indissociables.

©Martine Mougin – Gal Papiers d’Art