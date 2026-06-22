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Exposition de Madeleine Sarrouy Place de l’église La Couvertoirade

vendredi 10 juillet 2026 · Place de l'église · La Couvertoirade

Exposition de Madeleine Sarrouy Place de l’église La Couvertoirade

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Place de l'église
Adresse
La Blaquèrerie
Ville
12230 La Couvertoirade
Département
Aveyron
Tarif

La Couvertoirade

Exposition de Madeleine Sarrouy

Place de l’église La Blaquèrerie La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-10 2026-08-17

Exposition de peintures dans sa salle d’exposition La Galerie du 28
Vernissage le jeudi 25 juin à partir de 18h30. Moment convivial, chacun apporte un plat, pour le plaisir de partager.
Tous les jours de 15h à 19h, à la Blaquèrerie Place de l’église   .

Place de l’église La Blaquèrerie La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 6 23 22 01 07  sarrouymade.art@gmail.com

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English :

Exhibition of paintings in his gallery, La Galerie du 28

L’événement Exposition de Madeleine Sarrouy La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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