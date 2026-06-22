Exposition de Madeleine Sarrouy Place de l’église La Couvertoirade
vendredi 10 juillet 2026 · Place de l'église · La Couvertoirade
Informations pratiques
La Couvertoirade
Exposition de Madeleine Sarrouy
Place de l’église La Blaquèrerie La Couvertoirade Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-17
Exposition de peintures dans sa salle d’exposition La Galerie du 28
Vernissage le jeudi 25 juin à partir de 18h30. Moment convivial, chacun apporte un plat, pour le plaisir de partager.
Tous les jours de 15h à 19h, à la Blaquèrerie Place de l’église .
Place de l’église La Blaquèrerie La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 6 23 22 01 07 sarrouymade.art@gmail.com
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English :
Exhibition of paintings in his gallery, La Galerie du 28
L’événement Exposition de Madeleine Sarrouy La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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