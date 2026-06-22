Exposition de Madeleine Sarrouy Place de l’église La Couvertoirade

Informations pratiques

La Couvertoirade

Exposition de Madeleine Sarrouy

Place de l’église La Blaquèrerie La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-17

Exposition de peintures dans sa salle d’exposition La Galerie du 28

Vernissage le jeudi 25 juin à partir de 18h30. Moment convivial, chacun apporte un plat, pour le plaisir de partager.

Tous les jours de 15h à 19h, à la Blaquèrerie Place de l’église .

Place de l’église La Blaquèrerie La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 6 23 22 01 07 sarrouymade.art@gmail.com

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English :

Exhibition of paintings in his gallery, La Galerie du 28

L’événement Exposition de Madeleine Sarrouy La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)