Exposition de Maisons alsaciennes, Médiathèque le Moulin, Gerstheim

Informations pratiques

Exposition de Maisons alsaciennes 2 et 3 octobre Médiathèque le Moulin Collectivité européenne d’Alsace

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Depuis plusieurs années, Raymond Wahl représente l’habitat alsacien avec passion. En écho avec les journées de l’architecture, cette exposition est l’occasion de découvrir ses tableaux.

Médiathèque le Moulin 4 place des meuniers 67860 GERSTHEIM Gerstheim 67150 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 03 67 92 00 02 https://mediatheques.cc-erstein.fr/ https://www.instagram.com/mediatheques_du_canton_erstein?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D;https://www.facebook.com/people/M%C3%A9diath%C3%A8ques-du-canton-dErstein/61556369081449/ Découvrez ce lieu culturel de 375 m² sur deux étages : des espaces chaleureux qui reprennent l’esthétique d’un ancien moulin, des assises accueillantes et confortables, des espaces de convivialité et un jardin de lecture, des collections sur tous supports et pour tous les publics, des services variés permettant tous les usages de la médiathèque. Elle s’inscrit dans le réseau des médiathèques du canton d’Erstein : 4 médiathèques (Benfeld / Erstein / Rhinau / Gerstheim) = 1 seul abonnement = 1 seule carte ! Stationnement gratuit des véhicules devant la médiathèque

Biblis en folie 2026

©Wahl Raymond