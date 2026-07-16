Exposition de Marek Piasecki, A Friday Person – Galerie Le Minotaure, Galerie Le Minotaure, Paris

Informations pratiques

Exposition de Marek Piasecki, A Friday Person – Galerie Le Minotaure 5 novembre 2026 – 27 février 2027 Galerie Le Minotaure Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T11:00:00+01:00 – 2026-11-05T19:00:00+01:00

Fin : 2027-02-27T11:00:00+01:00 – 2027-02-27T19:00:00+01:00

Marek Piasecki est né un samedi, – le 23 février 1935.

Cependant, une de ces œuvres les plus intrigantes, relevée par Régis Durand *, a pour titre A Friday Person (une personne du vendredi).

Ce glissement de date peut-il servir à comprendre le geste de l’artiste – ou plutôt sa propre trace intime – comme photographe et peintre alchimiste à l’ancrage surréaliste ?

Marek Piasecki a été un des membres du Second Krakow Group, sur invitation de Tadeusz Kantor; il a exposé ses miniatures avec le Phases Group (Krzysztofory Gallery, Kraków, 1959), mais il se sentait vraiment chez lui dans son hermétique studio aux fenêtres calfreutrées de noir, travaillant la nuit, et où il créa ses étranges photogrammes abstraits, poupées et miniatures, comme autant d’enregistrements photographiques de ses propres humeurs.

A l’occasion, il photographiait également pour la presse.

Ces mouvements émotionnels allant de l’intérieur vers l’extérieur et vice versa, révèlent-ils son œuvre, pleine de constellations, au sein d’une exposition singulière ?

Cette question, parmi d’autres, sera au cœur de l’exposition d’œuvres choisies de l’artiste pendant la période 1957-1967, (avant son départ définitif pour la Suède), à la Galerie Le Minotaure à Paris.

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Galerie Le Minotaure 23 rue de Seine, 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France +33 1 43 54 62 93 https://galerieleminotaure.net/fr/ https://www.instagram.com/leminotaure_gallery/ [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] La galerie Le Minotaure a été créée en 2002 par Benoît Sapiro. Féru d’histoire de l’art, expert au sein de la compagnie Nationale des Experts, il s’est spécialisé dans les artistes de l’Ecole de Paris, et dans les avant-gardes européennes issues des révolutions sociales du début du XXe siècle. La galerie a été initialement ouverte au 2 rue des Beaux-Arts à Paris, dans l’ancien espace de la célèbre librairie des Surréalistes portant le même nom.

Un deuxième espace a été inauguré en 2023, au 23 rue de Seine.

L’expertise de la galerie dans ses domaines de prédilection, ses expositions monographiques, la qualité de ses publications, ses participations aux meilleures foires d’art, lui ont permis, progressivement, de devenir un interlocuteur recherché des grands collectionneurs, des musées français et étrangers. Métro Odéon/ Saint Germain des Prés

Marek Piasecki est né un samedi, – le 23 février 1935.

©Marek Piasecki/Asymetria Gallery