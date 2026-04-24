Exposition de Marie-Jo Girard Maison Pour Tous Centre Social Brives-Charensac

Brives-Charensac

Exposition de Marie-Jo Girard

Maison Pour Tous Centre Social 1 Route de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-18

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-18

Très grands formats à propos du corps s’exprimant en danse…. très petits formats , comme un chemin d’instants de vie fugitifs, poétiques…. Marie Jo Girard vient nous présenter sa création actuelle. Exposition à la MPT du 18 au 31 mai 2026.

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Maison Pour Tous Centre Social 1 Route de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69 info@maisonpourtous-brives43.fr

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English :

Très grands formats about the body expressing itself in dance…. très petits formats , like a path of fugitive, poetic moments of life…. Marie Jo Girard presents her current work. Exhibition at MPT from May 18 to 31, 2026.

L’événement Exposition de Marie-Jo Girard Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay