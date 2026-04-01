Conférence-atelier La biodiversité exceptionnelle en Haute-Loire Maison Pour Tous Brives-Charensac
Conférence-atelier La biodiversité exceptionnelle en Haute-Loire Maison Pour Tous Brives-Charensac jeudi 30 avril 2026.
Brives-Charensac
Conférence-atelier La biodiversité exceptionnelle en Haute-Loire
Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Animée par Lucas Royer, diplômé dans les domaines de la biologie, et de la gestion de l’environnement proposée par France Nature Environnement.
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Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69 info@maisonpourtous-brives43.fr
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English :
Hosted by Lucas Royer, a graduate in biology and environmental management from France Nature Environnement.
L’événement Conférence-atelier La biodiversité exceptionnelle en Haute-Loire Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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