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Conférence-atelier La biodiversité exceptionnelle en Haute-Loire Maison Pour Tous Brives-Charensac

Conférence-atelier La biodiversité exceptionnelle en Haute-Loire Maison Pour Tous Brives-Charensac jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Maison Pour Tous

Adresse : 1 avenue de Coubon

Ville : 43700 Brives-Charensac

Département : Haute-Loire

Début : 2026-04-30T20:00:00

Fin : 2026-04-30T

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Brives-Charensac

Conférence-atelier La biodiversité exceptionnelle en Haute-Loire

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

Animée par Lucas Royer, diplômé dans les domaines de la biologie, et de la gestion de l’environnement proposée par France Nature Environnement.
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Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69  info@maisonpourtous-brives43.fr

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English :

Hosted by Lucas Royer, a graduate in biology and environmental management from France Nature Environnement.

L’événement Conférence-atelier La biodiversité exceptionnelle en Haute-Loire Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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