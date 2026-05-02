Tournoi Jamaïca Ludothèque l’aire de jeux Brives-Charensac

Brives-Charensac

Tournoi Jamaïca

Ludothèque l’aire de jeux 8 route de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Venez participer au tournoi du jeu Jamaïca à la ludothèque l’Aire de Jeux., à 19h30 !

Uniquement sur inscription. Accueil et explication des règles à partir de 19h.

Des jeux, offerts par l’éditeur, seront remis aux gagnants !

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Ludothèque l’aire de jeux 8 route de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 57 02 airedejeux@gmail.com

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English :

Come and take part in the Jamaïca game tournament at the Aire de Jeux toy library, at 7.30pm!

Registration required. Welcome and rules explanation from 7pm.

Games donated by the publisher will be awarded to the winners!

L’événement Tournoi Jamaïca Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay