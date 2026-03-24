Festival Loir’en Zic 2026 Espace d’Audinet Brives-Charensac

Festival Loir’en Zic 2026

Espace d’Audinet Avenue des Sports Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

pass week-end

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

Le Festival Loir’en Zic 2026, c’est parti ! Une 10ème édition haute en couleur avec programmation éclectique dans un cadre magnifique !

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Espace d’Audinet Avenue des Sports Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes loirenzic@gmail.com

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English :

The Loir?en Zic 2026 Festival is on! A colorful 10th edition with an eclectic program in a magnificent setting!

L’événement Festival Loir’en Zic 2026 Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay