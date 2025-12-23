Tango en Velay 2ème édition Maison Pour Tous & Smart Cabaret Brives-Charensac
Tango en Velay 2ème édition Maison Pour Tous & Smart Cabaret Brives-Charensac vendredi 25 septembre 2026.
Brives-Charensac
Tango en Velay 2ème édition
Maison Pour Tous & Smart Cabaret 1 avenue de Coubon 58 av. Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-25
L’an dernier, la 1re édition a été un vrai succès, avec plus de 250 participants venus partager 3 jours de danse et de musique live. Cette année, on remet ça avec la même énergie, la même convivialité… et une envie encore plus forte de vous faire vibrer !
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Maison Pour Tous & Smart Cabaret 1 avenue de Coubon 58 av. Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes tangovolcaniqueduvelay@gmail.com
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English :
Last year’s 1st edition was a real success, with over 250 participants coming to share 3 days of dancing and live music. This year, we’re back with the same energy, the same conviviality? and an even stronger desire to thrill you!
L’événement Tango en Velay 2ème édition Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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