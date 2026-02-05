Comédie Trois drôles de Blond€s Smart Cabaret Brives-Charensac
Comédie Trois drôles de Blond€s
Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21
2026-11-21
Découvrez une comédie pétillante et pleine d’énergie au Smart Cabaret de Brives-Charensac, le 21 novembre à 20h, où trois femmes hautes en couleur se lancent dans une aventure aussi risquée qu’hilarante.
Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com
English :
Discover a sparkling, high-energy comedy at the Smart Cabaret in Brives-Charensac, November 21 at 8pm, where three colorful women embark on an adventure as risky as it is hilarious.
