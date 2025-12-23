Ateliers des Arts Voyages en terres scandinaves (harpes) Maison pour Tous Brives-Charensac
Ateliers des Arts Voyages en terres scandinaves (harpes) Maison pour Tous Brives-Charensac samedi 20 juin 2026.
Brives-Charensac
Ateliers des Arts Voyages en terres scandinaves (harpes)
Maison pour Tous 1 route de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La classe de harpe des Ateliers des Arts invite à une ballade entre danses et chants traditionnels de Suède et pièces classiques des compositeur Edvard Grieg (Norvège) et Jean Sibélius (Finlande).
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Maison pour Tous 1 route de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35
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English :
The Ateliers des Arts harp class invites you to take a stroll through traditional Swedish songs and dances and classical pieces by composers Edvard Grieg (Norway) and Jean Sibélius (Finland).
L’événement Ateliers des Arts Voyages en terres scandinaves (harpes) Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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