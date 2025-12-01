Spectacle Histoires aléatoires par le Petit Atelier Maison Pour Tous Brives-Charensac

Spectacle Histoires aléatoires par le Petit Atelier

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

et adhérents à la MPT 1 accompagnateur gratuit pour les adhérents de la MPT

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 15:30:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Un spectacle où vous aurez votre mot à dire, pour les petites et les grandes oreilles à partir de 3 ans. Mardi 23/12 à 15h30.

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69 info@maisonpourtous-brives43.fr

English :

A show where you’ll have your say, for young and old ears from 3 years upwards. Tuesday 23/12 at 3:30pm.

German :

Eine Aufführung, bei der Sie mitreden können, für kleine und große Ohren ab 3 Jahren. Dienstag, 23.12. um 15:30 Uhr.

Italiano :

Uno spettacolo in cui potrete dire la vostra, per grandi e piccini, dai 3 anni in su. Martedì 23/12 alle 15.30.

Espanol :

Un espectáculo en el que puedes dar tu opinión, para grandes y pequeños, a partir de 3 años. Martes 23/12 a las 15.30 h.

