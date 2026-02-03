One man show Christophe Guybet dans Gentleman Show Smart Cabaret Brives-Charensac

One man show Christophe Guybet dans Gentleman Show

Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Plongez le 9 mai dès 20h au Smart Cabaret dans l’univers du Gentleman Show de Christophe Guybet, un spectacle d’humour élégant et rythmé mêlant stand-up, jeu scénique et esprit cabaret.

.

Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dive into the world of Christophe Guybet?s Gentleman Show at Smart Cabaret on May 9 at 8pm, an elegant, fast-paced comedy show combining stand-up, stagecraft and cabaret spirit.

L’événement One man show Christophe Guybet dans Gentleman Show Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay