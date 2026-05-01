Exposition de photos d’Alain Mauviel Médiathèque Le Moulin aux Livres Brives-Charensac

Brives-Charensac

Exposition de photos d’Alain Mauviel

Médiathèque Le Moulin aux Livres 36 avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-26

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-05-26

Venez découvrir les photos animalières d’Alain Mauviel à la médiathèque, du 26 mai au 4 juillet 2026.

Altiligérien, Alain Mauviel est un photographe animalier amateur passionné par la faune sauvage de tous les continents.

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Médiathèque Le Moulin aux Livres 36 avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 00 40

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English :

Come and discover Alain Mauviel’s wildlife photos at the mediatheque, from May 26 to July 4, 2026.

Alain Mauviel, from Altiligéri, is an amateur wildlife photographer with a passion for wildlife from every continent.

L’événement Exposition de photos d’Alain Mauviel Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay