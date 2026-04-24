Spectacle de danse contemporaine Maison Pour Tous Brives-Charensac
Spectacle de danse contemporaine Maison Pour Tous Brives-Charensac vendredi 29 mai 2026.
Brives-Charensac
Spectacle de danse contemporaine
Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Spectacle de danse contemporaine proposé par l’association Mouvement Vents.
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Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69 info@maisonpourtous-brives43.fr
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English :
Contemporary dance performance by Mouvement Vents.
L’événement Spectacle de danse contemporaine Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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