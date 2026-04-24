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Spectacle de danse contemporaine Maison Pour Tous Brives-Charensac

Spectacle de danse contemporaine Maison Pour Tous Brives-Charensac vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Maison Pour Tous

Adresse : 1 avenue de Coubon

Ville : 43700 Brives-Charensac

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Brives-Charensac

Spectacle de danse contemporaine

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Spectacle de danse contemporaine proposé par l’association Mouvement Vents.
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Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69  info@maisonpourtous-brives43.fr

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English :

Contemporary dance performance by Mouvement Vents.

L’événement Spectacle de danse contemporaine Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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