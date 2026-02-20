Concert Petits BonHommes à la Brasserie Motueka

2 route de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez assister au concert du groupe Petits Bonhommes à la Brasserie Motueka le samedi 30 mai à partir de 20h.

Laissez-vous transporter par les mélodies reggae et ska du groupe.

Laissez-vous vibrer au rythme de leurs paroles sincères et profondes.

.

2 route de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 86 84 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and see the Petits Bonhommes band in concert at Brasserie Motueka on Saturday May 30 from 8pm.

Let yourself be carried away by the group’s reggae and ska melodies.

Let yourself vibrate to the rhythm of their sincere and profound lyrics.

L’événement Concert Petits BonHommes à la Brasserie Motueka Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay