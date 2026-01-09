6ème salon des minéraux fossiles et bijoux Maison pour tous Brives-Charensac
samedi 23 mai 2026.
6ème salon des minéraux fossiles et bijoux
Maison pour tous 1, avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
2026-05-23
Passionnés de pierres précieuses, curieux ou simples amateurs, ne manquez pas cet événement !
Une vingtaine d’exposants vous attendent pour vous faire découvrir des trésors de la nature minéraux fascinants, fossiles étonnants et bijoux uniques.
Maison pour tous 1, avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 27 64 54
English :
Whether you’re a gemstone enthusiast, a curious visitor or just a hobbyist, don’t miss this event!
Some twenty exhibitors are waiting to show you nature’s treasures: fascinating minerals, astonishing fossils and unique jewels.
