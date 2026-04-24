Brives-Charensac

Fête des Epouvantails et de la Musique

Square San Carlès de la Rapità Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La Maison Pour Tous vous donne rendez-vous pour sa grande fête d’été ! De nombreuses activités seront proposées. Repas sur place guinguette à partir de 19h en bord de Loire.=

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Square San Carlès de la Rapità Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69 info@maisonpourtous-brives43.fr

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English :

La Maison Pour Tous invites you to its summer party! A wide range of activities will be on offer. Guinguette dinner from 7pm on the banks of the Loire.=

L’événement Fête des Epouvantails et de la Musique Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay