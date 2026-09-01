Brocante annuelle d’APF France Handicap APF France Handicap Brives-Charensac

Informations pratiques

Brives-Charensac

Brocante annuelle d’APF France Handicap

APF France Handicap 14 chemin de Pimprenelle Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 08:00:00

fin : 2026-09-12 13:00:00

Date(s) :

2026-09-12

L’équipe d’APF France handicap Délégation de Haute-Loire vous donne rendez-vous pour sa brocante annuelle, le samedi 12 septembre, de 8h à 13h.

Venez chiner, dénicher de bonnes affaires et partager un moment convivial !

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APF France Handicap 14 chemin de Pimprenelle Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 20 30 dd.43@apf.asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The APF France handicap Haute-Loire Delegation team invites you to its annual flea market on Saturday, September 12, from 8 a.m. to 1 p.m.

Come browse, find some great deals, and enjoy a fun time with friends!

L’événement Brocante annuelle d’APF France Handicap Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay