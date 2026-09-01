La Course des Filles 19ème édition Rue du Pont de la Chartreuse Brives-Charensac

dimanche 13 septembre 2026 · Rue du Pont de la Chartreuse · Brives-Charensac

Informations pratiques

Brives-Charensac

La Course des Filles 19ème édition

Rue du Pont de la Chartreuse Maison du Canoë Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

La Course des Filles revient à Brives-Charensac pour sa 19e édition ! Venez participer à une course 100% féminine d’environ 5 kilomètres, sans classement, ni chronomètre le long des berges de la Loire, à Brives Charensac.

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Rue du Pont de la Chartreuse Maison du Canoë Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lacoursedesfilles@sfr.fr

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English :

The Girls’ Race returns to Brives-Charensac for its 19th edition! Come join us for a 100% women’s race of about 5 kilometers—with no rankings or timing—along the banks of the Loire River in Brives-Charensac.

L’événement La Course des Filles 19ème édition Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay