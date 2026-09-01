La Course des Filles 19ème édition Rue du Pont de la Chartreuse Brives-Charensac
dimanche 13 septembre 2026 · Rue du Pont de la Chartreuse · Brives-Charensac
Informations pratiques
Brives-Charensac
La Course des Filles 19ème édition
Rue du Pont de la Chartreuse Maison du Canoë Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
La Course des Filles revient à Brives-Charensac pour sa 19e édition ! Venez participer à une course 100% féminine d’environ 5 kilomètres, sans classement, ni chronomètre le long des berges de la Loire, à Brives Charensac.
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Rue du Pont de la Chartreuse Maison du Canoë Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lacoursedesfilles@sfr.fr
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English :
The Girls’ Race returns to Brives-Charensac for its 19th edition! Come join us for a 100% women’s race of about 5 kilometers—with no rankings or timing—along the banks of the Loire River in Brives-Charensac.
L’événement La Course des Filles 19ème édition Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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