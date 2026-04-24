Spectacle Funérailles d’Hiver de Hanolk Levin Farce Burlesque Maison Pour Tous Brives-Charensac

Brives-Charensac

Spectacle Funérailles d’Hiver de Hanolk Levin Farce Burlesque

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Présentée par le Théâtre du Pont Vieux. Conte cruel et fantastique où deux familles, voulant fuir une mauvaise nouvelle pour sauver un évènement heureux, se dévoilent dans leur égoïsme le plus féroce.

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Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69 info@maisonpourtous-brives43.fr

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English :

Presented by Théâtre du Pont Vieux. A cruel and fantastic tale in which two families, trying to escape bad news to save a happy event, reveal their fiercest selfishness.

L’événement Spectacle Funérailles d’Hiver de Hanolk Levin Farce Burlesque Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay