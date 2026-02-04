Comédie Tu t’laisses aller ! Smart Cabaret Brives-Charensac

Comédie Tu t’laisses aller !

Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Venez rire et vous divertir au Smart Cabaret de Brives-Charensac le 10 octobre dès 20h avec une comédie déjantée Tu t’laisses aller ! , sur le couple, la retraite et le choc des générations, portée par des dialogues mordants et une tornade d’énergie !

.

Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and laugh and be entertained at the Smart Cabaret in Brives-Charensac on October 10th from 8pm with the crazy comedy Tu t’laisses aller! , about couples, retirement and the clash of generations, with biting dialogue and a whirlwind of energy!

L’événement Comédie Tu t’laisses aller ! Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay