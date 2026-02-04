Comédie Les Faux Airs Smart Cabaret Brives-Charensac

Comédie Les Faux Airs

Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14

2026-11-14

Découvrez le 14 novembre au Smart Cabaret de Brives-Charensac, dès 20h, une comédie Les Faux Airs , loufoque et rythmée mêlant quiproquos, révélations et humour décapant, où les apparences sont souvent trompeuses et les rebondissements garantis !

Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com

English :

On November 14th at the Smart Cabaret in Brives-Charensac, starting at 8pm, discover Les Faux Airs , a zany, fast-paced comedy combining misunderstandings, revelations and caustic humor, where appearances are often deceptive and twists and turns are guaranteed!

L’événement Comédie Les Faux Airs Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay