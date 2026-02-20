Concert Red Cosmic Orchestra à la brasserie Motueka Brives-Charensac
Concert Red Cosmic Orchestra à la brasserie Motueka
2 route de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30
2026-04-30
Venez assister au concert de Red Cosmic Orchestra à la Brasserie Motueka le jeudi 30 avril à partir de 20h.
Comme une relique d’un autre temps ou d’une autre planète, le Red Cosmic Orchestra s’est donné pour mission de faire danser, chanter, funker.
2 route de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 86 84 62
English :
Join us for the Red Cosmic Orchestra concert at Brasserie Motueka on Thursday, April 30, starting at 8pm.
Like a relic from another time or another planet, the Red Cosmic Orchestra’s mission is to make people dance, sing and funk.
