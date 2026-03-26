Exposition Guerre & Paix, regards en petites briques sur l’histoire Maison Pour Tous Brives-Charensac
Exposition Guerre & Paix, regards en petites briques sur l’histoire Maison Pour Tous Brives-Charensac lundi 20 avril 2026.
Exposition Guerre & Paix, regards en petites briques sur l’histoire
Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-20
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-04-20
Exposition d’Aurélien Flavier. À l’occasion des commémorations du 8 mai 1945, venez découvrir une exposition de photos et de maquettes en petites briques de construction aussi unique qu’originale !
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Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69 info@maisonpourtous-brives43.fr
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English :
Exhibition by Aurélien Flavier. To mark the commemoration of May 8, 1945, come and discover a unique and original exhibition of photos and models made of small building bricks!
L’événement Exposition Guerre & Paix, regards en petites briques sur l’histoire Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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