Exposition Guerre & Paix, regards en petites briques sur l’histoire Maison Pour Tous Brives-Charensac

Exposition Guerre & Paix, regards en petites briques sur l’histoire

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-20

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-04-20

Exposition d’Aurélien Flavier. À l’occasion des commémorations du 8 mai 1945, venez découvrir une exposition de photos et de maquettes en petites briques de construction aussi unique qu’originale !

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Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69 info@maisonpourtous-brives43.fr

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English :

Exhibition by Aurélien Flavier. To mark the commemoration of May 8, 1945, come and discover a unique and original exhibition of photos and models made of small building bricks!

L’événement Exposition Guerre & Paix, regards en petites briques sur l’histoire Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay