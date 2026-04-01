JapaN’Game 8ème édition Maison Pour Tous Brives-Charensac
JapaN’Game 8ème édition Maison Pour Tous Brives-Charensac samedi 18 avril 2026.
Brives-Charensac
JapaN’Game 8ème édition
Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
et adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 19:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Au programme jeux vidéo (retro gaming et nouvelles consoles), jeux PC, réalité virtuelle, origami, bonsai, calligraphie chinoise, cosplay et plein de surprises ! Buvette et petite restauration sur place.
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Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69 info@maisonpourtous-brives43.fr
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English :
On the program: video games (retro gaming and new consoles), PC games, virtual reality, origami, bonsai, Chinese calligraphy, cosplay and lots of surprises! Refreshments and snacks on site.
L’événement JapaN’Game 8ème édition Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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