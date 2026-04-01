JapaN’Game 8ème édition Maison Pour Tous Brives-Charensac

Brives-Charensac

JapaN’Game 8ème édition

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

et adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Au programme jeux vidéo (retro gaming et nouvelles consoles), jeux PC, réalité virtuelle, origami, bonsai, calligraphie chinoise, cosplay et plein de surprises ! Buvette et petite restauration sur place.

.

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69 info@maisonpourtous-brives43.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the program: video games (retro gaming and new consoles), PC games, virtual reality, origami, bonsai, Chinese calligraphy, cosplay and lots of surprises! Refreshments and snacks on site.

L’événement JapaN’Game 8ème édition Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay