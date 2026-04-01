Spectacle musical Barbara Où rêvent mes saisons Maison Pour Tous Brives-Charensac
Spectacle musical Barbara Où rêvent mes saisons Maison Pour Tous Brives-Charensac vendredi 24 avril 2026.
Brives-Charensac
Spectacle musical Barbara Où rêvent mes saisons
Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Les chansons de Barbara accompagnent une femme tout au long de sa vie, comme en reflet des mouvements de son âme, à la manière d’un journal intime. La comédienne, en complicité avec le public, passe d’un âge à l’autre et se métamorphose à vue.
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Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69 info@maisonpourtous-brives43.fr
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English :
Barbara?s songs accompany a woman throughout her life, reflecting the movements of her soul in the manner of a diary. The actress, in complicity with the audience, shifts from one age to the next, metamorphosing at sight.
L’événement Spectacle musical Barbara Où rêvent mes saisons Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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