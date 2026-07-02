Exposition de Matthieu Ricard, Vol commercial – Galerie Françoise Livinec, Galerie Françoise Livinec, Paris

Informations pratiques

Exposition de Matthieu Ricard, Vol commercial – Galerie Françoise Livinec 29 octobre – 28 novembre Galerie Françoise Livinec Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T11:00:00+01:00 – 2026-10-29T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-28T11:00:00+01:00 – 2026-11-28T19:00:00+01:00

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Galerie Françoise Livinec 24 rue de Penthièvre, 75008 Paris Paris 75008 Quartier de la Madeleine Paris Île-de-France https://francoiselivinec.com https://www.instagram.com/galeriefrancoiselivinec/ [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] Les galeries Françoise Livinec ouvrent un dialogue entre des artistes français, chinois, coréens, américains et africains. Les œuvres exposées portent chacune, au-delà de la singularité de leur esthétique et de leur ancrage dans l’histoire des civilisations, une interrogation universelle. La programmation se déploie au sein de trois espaces parisiens – deux galeries rue de Penthièvre (8e) et un appartement rue du Commandant Rivière (8e). Métro Miromesnil lignes 9 et 13

Cette exposition s’inscrit au sein du parcours Photographie dans les galeries d’art, organisé par le Comité Professionnel des Galeries d’Art.

© Galerie Françoise Livinec