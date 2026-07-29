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Exposition de Michel Bourdon Office de Tourisme du Pays Loudunais Loudun

vendredi 14 août 2026 · Office de Tourisme du Pays Loudunais · Loudun

Exposition de Michel Bourdon Office de Tourisme du Pays Loudunais Loudun

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
mardi 8 septembre 2026
Lieu
Office de Tourisme du Pays Loudunais
Adresse
2 Rue des Marchands
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Tarif
Gratuit

Loudun

Exposition de Michel Bourdon

Office de Tourisme du Pays Loudunais 2 Rue des Marchands Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-09-08

Date(s) :
2026-08-14

Exposition de peintures   .

Office de Tourisme du Pays Loudunais 2 Rue des Marchands Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22 

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English : Exposition de Michel Bourdon

L’événement Exposition de Michel Bourdon Loudun a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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