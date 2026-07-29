AGENDA · Loudun
Exposition de Michel Bourdon Office de Tourisme du Pays Loudunais Loudun
vendredi 14 août 2026 · Office de Tourisme du Pays Loudunais · Loudun
Informations pratiques
Loudun
Exposition de Michel Bourdon
Office de Tourisme du Pays Loudunais 2 Rue des Marchands Loudun Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-09-08
Date(s) :
2026-08-14
Exposition de peintures .
Office de Tourisme du Pays Loudunais 2 Rue des Marchands Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22
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English : Exposition de Michel Bourdon
L’événement Exposition de Michel Bourdon Loudun a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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