Exposition de Mireille Hauck et de Marie-Jo Monachon Salle des Régates Pléneuf-Val-André

Exposition de Mireille Hauck et de Marie-Jo Monachon

Salle des Régates Promenade de la digue Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-09 10:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

2026-03-09

Duo, tout sauf pareil | Peinture & techniques mixtes

Mireille Hauck élabore des oeuvres sensibles à partir de techniques mixtes associant collages textiles, matériaux récupérés, peinture et pastel. Couleurs intenses, matières et reliefs structurent ses compositions, où formes géométriques et visages stylisés dialoguent dans une harmonie vibrante.

Marie-Jo Monachon privilégie l’huile et l’acrylique sur toile ou sur bois, explorant les marines, les personnages et les portraits. Son cheminement l’amène à s’affranchir progressivement du figuratif afin de laisser place à l’émotion et au geste.

Ces deux univers plongent le public dans des démarches contemporaines aux expressions singulières. .

Salle des Régates Promenade de la digue Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d'Armor Bretagne

