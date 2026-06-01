Saumur

Exposition de mosaïques

Rue Molière Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 10:00:00

fin : 2026-06-24 18:00:00

Date(s) :

2026-06-15

Catherine Michault a le plaisir de vous proposer une exposition de ses mosaïques.

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Rue Molière Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 88 99 40 64 cmjpg@yahoo.fr

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English :

Catherine Michault is pleased to present an exhibition of her mosaics.

L’événement Exposition de mosaïques Saumur a été mis à jour le 2026-06-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME