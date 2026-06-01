Exposition de mosaïques Saumur
Exposition de mosaïques Saumur lundi 15 juin 2026.
Saumur
Exposition de mosaïques
Rue Molière Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 10:00:00
fin : 2026-06-24 18:00:00
Date(s) :
2026-06-15
Catherine Michault a le plaisir de vous proposer une exposition de ses mosaïques.
.
Rue Molière Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 88 99 40 64 cmjpg@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Catherine Michault is pleased to present an exhibition of her mosaics.
L’événement Exposition de mosaïques Saumur a été mis à jour le 2026-06-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Saumur (Maine-et-Loire)
- Festival d’Anjou Une histoire de France Saumur 10 juin 2026
- Une histoire de France Théâtre le Dome Saumur 10 juin 2026
- Spectacle d’improvisation Qui l’eût cru ? Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 11 juin 2026
- Théâtre Premier amour Saumur 11 juin 2026
- Histoire d’eau captation et gestion de l’eau à partir de l’exemple de Pétra en Jordanie Saumur 12 juin 2026