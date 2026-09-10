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Exposition de motos et autos centenaires, Château du Thiolent, Vergezac

samedi 19 septembre 2026 · Château du Thiolent · Vergezac

Exposition de motos et autos centenaires, Château du Thiolent, Vergezac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château du Thiolent
Adresse
Château du Thiolent 43320 Vergezac
Ville
43320 Vergezac
Département
Haute-Loire

Exposition de motos et autos centenaires 19 et 20 septembre Château du Thiolent Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association Les Guidons d’Autrefois sera présente au chateau, avec une exposition de motos et autos centenaires !

Château du Thiolent Château du Thiolent 43320 Vergezac Vergezac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 08 01 87 https://chateauduthiolent.fr/ Château du Thiolent, parc de 5 hectares crée au début du 18éme siècle. paking privé, fléchage dans le village du Thiolent
L’association Les Guidons d’Autrefois sera présente au chateau, avec une exposition de motos et autos centenaires !

Les Guidons d’autrefois Haute-Loire

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