Exposition de photos, Château du Thiolent, Vergezac

Informations pratiques

Exposition de photos 19 et 20 septembre Château du Thiolent Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE – JOURNÉES DU PATRIMOINE

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026, le Château du Thiolent accueille une exposition photographique proposée par Davide Mergoile et Florence Mourrier.

Dans le cadre exceptionnel du château, venez découvrir leurs regards à travers une sélection de photographies où se rencontrent sensibilité, lumière et patrimoine.

Une belle occasion de découvrir le Château du Thiolent autrement, au fil des images et des regards.

Château du Thiolent Château du Thiolent 43320 Vergezac Vergezac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 08 01 87 https://chateauduthiolent.fr/ Château du Thiolent, parc de 5 hectares crée au début du 18éme siècle. paking privé, fléchage dans le village du Thiolent

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE – JOURNÉES DU PATRIMOINE

© Tiphaine de VEYRAC