Exposition et Atelier « à la découverte de la photo argentique », Château du Thiolent, Vergezac

Informations pratiques

Exposition et Atelier « à la découverte de la photo argentique » 19 et 20 septembre Château du Thiolent Haute-Loire

Pour les enfants de 8 à 14 ans. 8 enfants maximum par atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

EXPOSITION & ATELIER – « À LA DÉCOUVERTE DE LA PHOTO ARGENTIQUE »

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026, le Château du Thiolent vous invite à remonter le temps et à découvrir les secrets de la photographie argentique.

️ À travers une exposition, découvrez l’histoire de la photographie, les appareils d’autrefois et les techniques qui ont précédé l’ère du numérique.

Un atelier spécialement destiné aux enfants de 8 à 14 ans leur permettra d’expérimenter et de comprendre, de façon ludique, comment naît une photographie argentique.

Une façon originale de mêler patrimoine, histoire, technique et image, dans le cadre du Château du Thiolent.

Château du Thiolent Château du Thiolent 43320 Vergezac Vergezac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 08 01 87 https://chateauduthiolent.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-des-amis-du-chateau-du-thiolent/evenements/journee-du-patrimoine-au-chateau-du-thiolent2026 »}] Château du Thiolent, parc de 5 hectares crée au début du 18éme siècle. paking privé, fléchage dans le village du Thiolent

EXPOSITION & ATELIER – « À LA DÉCOUVERTE DE LA PHOTO ARGENTIQUE »

© Tiphaine de VEYRAC