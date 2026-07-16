Exposition de Natalie Curtis, Tower – Galerie Arnaud Lefebvre, Galerie Arnaud Lefebvre, Paris

Informations pratiques

Exposition de Natalie Curtis, Tower – Galerie Arnaud Lefebvre 6 novembre – 26 décembre Galerie Arnaud Lefebvre Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T10:30:00+01:00 – 2026-11-06T12:30:00+01:00

Fin : 2026-12-26T14:30:00+01:00 – 2026-12-26T18:30:00+01:00

Photographies prises d’une tour d’habitation à Manchester (Royaume-Uni) dans laquelle habitait Natalie Curtis. C’était sa dernière adresse dans cette ville.

L’ensemble de cette série est en noir et blanc et a été réalisé avec un appareil photo compact 35 mm. le but étant de créer quelque chose de distinct de ses autres projets liés à Manchester.

La ville de Manchester est intensément liée au parcours biographique de Natalie Curtis, son père étant Ian Curtis, le chanteur du groupe Joy Division et originaire de cette ville.

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Galerie Arnaud Lefebvre 10 rue des Beaux-Arts, 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France +33 1 43 54 55 23 https://www.galeriearnaudlefebvre.com/ https://www.instagram.com/galeriearnaudlefebvre/;https://www.facebook.com/GalerieArnaudLefebvre [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] La galerie Arnaud Lefebvre a commencé son activité en 1986. Après une période influencée par l’art minimal la galerie s’est tournée vers des formes d’expression plus diverses et actuelles. La galerie a souvent montré de la performance en relation aux expositions.

Depuis 2010 la galerie consacre une large part de sa programmation à des artistes femmes et a organisé en 2022 une exposition en hommage à la critique et historienne d’art féministe Aline Dallier. Depuis 2015 la galerie a entrepris un travail de reconnaissance de la broderie de l’artiste d’origine caribéenne Hessie (1933-2017) et représente son œuvre. Métro Saint-Germain-des-Prés (M4)

Photographies prises d’une tour d’habitation à Manchester (Royaume-Uni) dans laquelle habitait Natalie Curtis. C’était sa dernière adresse dans cette ville.

©Natalie Curtis, courtesy Galerie Arnaud Lefebvre