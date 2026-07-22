Exposition de Nathalie Gelé Artsarthe Galerie Fresnay-sur-Sarthe
samedi 1 août 2026 · Artsarthe Galerie · Fresnay-sur-Sarthe
Informations pratiques
Fresnay-sur-Sarthe
Exposition de Nathalie Gelé
Artsarthe Galerie 6 Rue Bailleul Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-08-01
Nouvelle exposition à découvrir à ArtSarthe Galerie à Fresnay-sur-Sarthe.
La potière Nathalie Gelé présente son exposition Les curiosités de la Terre et moi à ArtSarthe Galerie à Fresnay-sur-Sarthe du samedi 1er août au dimanche 27 septembre 2026.
Ouvert le vendredi de 15h à 18h, le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h et le dimanche de 10h30 à 12h et de 15h à 18h.
Vernissage le samedi 1er août à 18h.
Entrée libre. .
Artsarthe Galerie 6 Rue Bailleul Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 14 80 90 71 artsarthegalerie@gmail.com
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English :
A new exhibition at ArtSarthe Galerie in Fresnay-sur-Sarthe.
L’événement Exposition de Nathalie Gelé Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-07-22 par OT des Alpes Mancelles
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