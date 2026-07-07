Informations pratiques

Fresnay-sur-Sarthe

Fête de l’été

Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Organisé par Fresnay Arts et Festivités.

Le samedi 1er août, Fresnay Arts et Festivités vous donne rendez-vous à Fresnay-sur-Sarthe pour la traditionnelle Fête de l’Été !

Au programme

– repas cochon à la broche (sur réservation)

– soirée dansante avec DJ

– retraite aux flambeaux

– feu d’artifice

Tarifs repas 22€ adulte / 10€ enfant. Réservations à l’Office de Tourisme de Fresnay-sur-Sarthe 02 43 33 28 04. .

Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 28 04

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English :

Organized by Fresnay Arts and Festivities.

L’événement Fête de l’été Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-07-03 par OT des Alpes Mancelles