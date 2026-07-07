Fête de l’été Fresnay-sur-Sarthe
samedi 1 août 2026 · Fresnay-sur-Sarthe
Informations pratiques
Fresnay-sur-Sarthe
Fête de l’été
Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Organisé par Fresnay Arts et Festivités.
Le samedi 1er août, Fresnay Arts et Festivités vous donne rendez-vous à Fresnay-sur-Sarthe pour la traditionnelle Fête de l’Été !
Au programme
– repas cochon à la broche (sur réservation)
– soirée dansante avec DJ
– retraite aux flambeaux
– feu d’artifice
Tarifs repas 22€ adulte / 10€ enfant. Réservations à l’Office de Tourisme de Fresnay-sur-Sarthe 02 43 33 28 04. .
Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 28 04
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English :
Organized by Fresnay Arts and Festivities.
L’événement Fête de l’été Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-07-03 par OT des Alpes Mancelles
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