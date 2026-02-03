Exposition de Pascal Bourguignon Salle des Régates Pléneuf-Val-André

Exposition de Pascal Bourguignon

Veilleurs de nuit | Photographie noir & blanc

Pascal Bourguignon explore le monde sauvage lorsque la lumière s’efface. Photographe de la nuit, il révèle la vie secrète des mammifères de nos régions à l’aide de pièges photographiques à haute résolution. Renards, martres, fouines, blaireaux ou sangliers apparaissent au crépuscule, saisis dans des plans larges qui les inscrivent pleinement dans leur environnement. En noir et blanc, grâce à un éclairage infrarouge discret, ses images restituent la poésie, le silence et le mystère du monde nocturne. Coauteur de Veilleurs de nuit avec Daniel Magnin, son travail invite le spectateur

à devenir, lui aussi, veilleur de l’ombre. .

