Exposition de Payram, Que vos pas soient légers, car vous marchez sur mes rêves – Galerie Maubert, Galerie Maubert, Paris

Informations pratiques

Exposition de Payram, Que vos pas soient légers, car vous marchez sur mes rêves – Galerie Maubert 7 novembre 2026 – 9 janvier 2027 Galerie Maubert Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T12:00:00+01:00 – 2026-11-07T19:00:00+01:00

Fin : 2027-01-09T12:00:00+01:00 – 2027-01-09T19:00:00+01:00

La Galerie Maubert présente ‘’Que vos pas soient légers, car vous marchez sur mes rêves’’, une exposition personnelle de Payram, du 7 novembre 2026 au 9 janvier 2027.

Depuis son départ d’Iran en 1983, chassé par la révolution islamique, Payram développe un travail photographique autour de la vulnérabilité de la condition d’exilé qu’il met en parallèle avec la fragilité du médium argentique. Pendant plus de trente ans, ses amis et ses compagnons d’exil, qui, comme lui, ont quitté l’Iran en quête de liberté, se succèdent devant son objectif.

L’exposition rassemble un ensemble d’œuvres qui témoignent d’existences traversées par le déracinement et porteuses d’une mémoire que le temps n’a pas effacée. La photographie devient alors le lieu d’une résistance silencieuse, où subsistent encore le désir de liberté et la possibilité d’un avenir.

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Galerie Maubert 20 rue Saint-Gilles, 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France +33 (0)1 44 78 01 79 https://www.galeriemaubert.com/ https://www.instagram.com/galeriemaubert/ [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] Florent Maubert crée la Galerie Maubert en 2010. Avec une formation académique et curatoriale autour des arts visuels et de la danse contemporaine, il choisit de confronter les médiums et les formes d’art.

La galerie Maubert mène un travail de prospection envers la jeune création. Ces artistes questionnent des thèmes jalonnant l’histoire de l’art et nos sociétés contemporaines : la perception, le geste, l’usage, l’espace, le mouvement… Elle représente également des artistes déjà établis sur la scène artistique (Nathalie Talec, Sylvie Fanchon, Nicolas Floc’h, José Loureiro…) et historiques (Larry Bell, Joachim Bandau, Lucien Hervé…) dont elle soutient le processus de reconnaissance aussi bien dans la sphère économique que critique et historique.

En tant que commissaire indépendant, Florent Maubert développe de nombreux projets hybrides (expositions, éditions, colloques…) mêlant artistes plasticiens et danseurs en collaboration avec des structures comme JUNE EVENTS, le CND, l’Opéra de Paris, le Ministère de la culture… Il est notamment co-commissaire de deux expositions au FRAC France-Comté en 2020 et 2022 ( »Dancing Machines » et »Danser sur un volcan ») et présente en 2024 dans le cadre des Rencontres d’Arles l’exposition »Vague au corps » au 21, Bis Mirabeau à Aix-en-Provence.

La Galerie Maubert fait partie du Comité Professionnel des Galeries d’Art et de Paris Gallery MAP. Elle participe à des foires internationales comme Art Brussels, Paris Photo, Art-o-rama, Art Cologne, Drawing Now, ARCO Madrid, Art Rotterdam, Independent… Métro Chemin Vert (M8), Saint-Paul (M1)

La Galerie Maubert présente ‘’Que vos pas soient légers, car vous marchez sur mes rêves’’, une exposition personnelle de Payram, du 7 novembre 2026 au 9 janvier 2027.

©Payram. Courtesy de l’artiste et de la Galerie Maubert