Exposition de peinture La Mémoire des Mythes Place des Vosges Épinal

Épinal

Exposition de peinture La Mémoire des Mythes

Place des Vosges GALERIE DU BAILLI Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 11:00:00

fin : 2026-05-06 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Exposition de peintures de Madame Marie Ange GOMES à la Galerie du Bailli

Le thème La mémoire des Mythes

Le thème de l’exposition s’inscrit dans une recherche autour de la mémoire, du sacré, du mythe, de l’humain, et de notre rapport à la nature et au monde.

Fortement inspirée par la mythologie, les récits anciens et les archétypes universels, je puise dans ces sources un imaginaire. À travers des formes souvent abstraites, j’essaie de traduire des tensions. Chaque toile est une trace, une empreinte, un questionnement ou une expérience vécue j’invite le spectateur à une lecture introspective.Tout public

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Place des Vosges GALERIE DU BAILLI Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 33 86 72 72

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English :

Exhibition of paintings by Madame Marie Ange GOMES at Galerie du Bailli

The theme: The memory of myths

The theme of this exhibition is an exploration of memory, the sacred, myth, the human, and our relationship with nature and the world.

Strongly inspired by mythology, ancient tales and universal archetypes, I draw on these sources to create an imaginary world. Through often abstract forms, I try to translate tensions. Each canvas is a trace, an imprint, a questioning or a lived experience: I invite the viewer to an introspective reading.

L’événement Exposition de peinture La Mémoire des Mythes Épinal a été mis à jour le 2026-04-11 par OT EPINAL ET SA REGION