Exposition de Peinture Maryvonne Vollant Place du Pradou Taulignan

Taulignan

Exposition de Peinture Maryvonne Vollant

Place du Pradou Chapelle du Pradou Taulignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-27 2026-06-03

Maryvonne Vollant, peintre vous invite à découvrir ses oeuvres (acryliques et aquarelle).

Vernissage samedi 23 mai 18h30 .

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Place du Pradou Chapelle du Pradou Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@taulignanarts.fr

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English :

Painter Maryvonne Vollant invites you to discover her acrylic and watercolour works.

Opening Saturday, May 23, 6:30 pm.

L’événement Exposition de Peinture Maryvonne Vollant Taulignan a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes