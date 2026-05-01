Exposition de Peinture Maryvonne Vollant Place du Pradou Taulignan
Exposition de Peinture Maryvonne Vollant Place du Pradou Taulignan vendredi 22 mai 2026.
Taulignan
Exposition de Peinture Maryvonne Vollant
Place du Pradou Chapelle du Pradou Taulignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-22 2026-05-27 2026-06-03
Maryvonne Vollant, peintre vous invite à découvrir ses oeuvres (acryliques et aquarelle).
Vernissage samedi 23 mai 18h30 .
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Place du Pradou Chapelle du Pradou Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@taulignanarts.fr
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English :
Painter Maryvonne Vollant invites you to discover her acrylic and watercolour works.
Opening Saturday, May 23, 6:30 pm.
L’événement Exposition de Peinture Maryvonne Vollant Taulignan a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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