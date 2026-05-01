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Exposition de Peinture Maryvonne Vollant Place du Pradou Taulignan

Exposition de Peinture Maryvonne Vollant Place du Pradou Taulignan vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Place du Pradou

Adresse : Chapelle du Pradou

Ville : 26770 Taulignan

Département : Drôme

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Taulignan

Exposition de Peinture Maryvonne Vollant

Place du Pradou Chapelle du Pradou Taulignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-22 2026-05-27 2026-06-03

Maryvonne Vollant, peintre vous invite à découvrir ses oeuvres (acryliques et aquarelle).
Vernissage samedi 23 mai 18h30 .
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Place du Pradou Chapelle du Pradou Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   info@taulignanarts.fr

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English :

Painter Maryvonne Vollant invites you to discover her acrylic and watercolour works.
Opening Saturday, May 23, 6:30 pm.

L’événement Exposition de Peinture Maryvonne Vollant Taulignan a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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