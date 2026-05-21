Exposition de peinture Salle de l’arquebuse Pont-de-Vaux
Exposition de peinture Salle de l’arquebuse Pont-de-Vaux samedi 6 juin 2026.
Pont-de-Vaux
Exposition de peinture
Salle de l’arquebuse Avenue Adrien Thierry Pont-de-Vaux Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Exposition d’œuvres réalisées par les élèves de Rachel Duby (peinture).
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Salle de l’arquebuse Avenue Adrien Thierry Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 23 45 97 contact@slc.pontdevaux.fr
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English : Painting exposition
Exhibition of works by Rachel Duby’s students (painting).
L’événement Exposition de peinture Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux