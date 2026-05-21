Exposition de peinture Salle de l’arquebuse Pont-de-Vaux

Pont-de-Vaux

Exposition de peinture

Salle de l’arquebuse Avenue Adrien Thierry Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Exposition d’œuvres réalisées par les élèves de Rachel Duby (peinture).

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Salle de l’arquebuse Avenue Adrien Thierry Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 23 45 97 contact@slc.pontdevaux.fr

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English : Painting exposition

Exhibition of works by Rachel Duby’s students (painting).

L’événement Exposition de peinture Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux