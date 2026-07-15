Exposition de peinture Salle de la Commanderie Richerenches

samedi 1 août 2026 · Salle de la Commanderie · Richerenches

Informations pratiques

Richerenches

Exposition de peinture

Salle de la Commanderie Le village Richerenches Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Exposition de peintures de Keusch et Vilké à la commanderie templière de Richerenches.

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Salle de la Commanderie Le village Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 28 05 34 tourisme@info.richerenches.fr

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English :

Exhibition of paintings by Keusch and Vilk%E9 %E0 at the Templar Commandery in Richerenches.

L’événement Exposition de peinture Richerenches a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes