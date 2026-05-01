Exposition de Peinture Saint-Affrique
Exposition de Peinture Saint-Affrique dimanche 31 mai 2026.
Saint-Affrique
Exposition de Peinture
632 Chemin des Caves Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-31
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-05-31
Venez nombreux à l’exposition de peinture de Dominique Foa à la Casa Europea !
La Casa Europea vous présente une Exposition de peinture de Dominique Foa , le vernissage aura lieu le 31 mai à 17h.
Visite sur rendez-vous. .
632 Chemin des Caves Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 82 83 48 92 info@casaeuropea.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come one, come all to Dominique Foa’s painting exhibition at Casa Europea!
L’événement Exposition de Peinture Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Affrique (Aveyron)
- 52ème Régional de Pétanque Saint-Affrique 23 mai 2026
- Cinéma Vivaldi et moi en VO Saint-Affrique 23 mai 2026
- Cinéma Elfie et les super Elfkins Saint-Affrique 23 mai 2026
- Tournoi de Terraforming Mars Saint-Affrique 24 mai 2026
- Concert D-Frak Electro-Pop Multicolore Saint-Affrique 26 mai 2026