Saint-Affrique

Exposition de Peinture

632 Chemin des Caves Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-31

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-05-31

Venez nombreux à l’exposition de peinture de Dominique Foa à la Casa Europea !

La Casa Europea vous présente une Exposition de peinture de Dominique Foa , le vernissage aura lieu le 31 mai à 17h.

Visite sur rendez-vous. .

632 Chemin des Caves Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 82 83 48 92 info@casaeuropea.net

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English :

Come one, come all to Dominique Foa’s painting exhibition at Casa Europea!

L’événement Exposition de Peinture Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)