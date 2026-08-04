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Exposition de peinture | Valérie Lewis Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente

mardi 4 août 2026 · Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente · Châteauneuf-sur-Charente

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente
Adresse
2 rue du Général Leclerc
Ville
16120 Châteauneuf-sur-Charente
Département
Charente
Tarif

Châteauneuf-sur-Charente

Exposition de peinture | Valérie Lewis

Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente 2 rue du Général Leclerc Châteauneuf-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-04
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-04

La Galerie Municipale accueille les œuvres de Valérie Lewis avec l’exposition Rétrospective
Le vernissage aura lieu le vendredi 7 août 2026 à 18h
  .

Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente 2 rue du Général Leclerc Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 12 42 

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English :

The Municipal Gallery is hosting an exhibition of works by Valérie Lewis titled Retrospective
The opening reception will take place on Friday, August 7, 2026, at 6:00 p.m.

L’événement Exposition de peinture | Valérie Lewis Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-28 par Destination Cognac

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