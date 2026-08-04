Exposition de peinture | Valérie Lewis Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente
mardi 4 août 2026 · Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente · Châteauneuf-sur-Charente
Informations pratiques
Châteauneuf-sur-Charente
Exposition de peinture | Valérie Lewis
Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente 2 rue du Général Leclerc Châteauneuf-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-04
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-04
La Galerie Municipale accueille les œuvres de Valérie Lewis avec l’exposition Rétrospective
Le vernissage aura lieu le vendredi 7 août 2026 à 18h
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Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente 2 rue du Général Leclerc Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 12 42
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English :
The Municipal Gallery is hosting an exhibition of works by Valérie Lewis titled Retrospective
The opening reception will take place on Friday, August 7, 2026, at 6:00 p.m.
L’événement Exposition de peinture | Valérie Lewis Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-28 par Destination Cognac
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