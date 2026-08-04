Exposition de peinture | Valérie Lewis Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente

Informations pratiques

Châteauneuf-sur-Charente

Exposition de peinture | Valérie Lewis

Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente 2 rue du Général Leclerc Châteauneuf-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-04

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-04

La Galerie Municipale accueille les œuvres de Valérie Lewis avec l’exposition Rétrospective

Le vernissage aura lieu le vendredi 7 août 2026 à 18h

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Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente 2 rue du Général Leclerc Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 12 42

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English :

The Municipal Gallery is hosting an exhibition of works by Valérie Lewis titled Retrospective

The opening reception will take place on Friday, August 7, 2026, at 6:00 p.m.

L’événement Exposition de peinture | Valérie Lewis Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-28 par Destination Cognac