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AGENDA · Onet-le-Château

Exposition de peintures A la manière de … par Françoise Yence Onet-le-Château

jeudi 30 juillet 2026 · Onet-le-Château

Exposition de peintures A la manière de … par Françoise Yence Onet-le-Château

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
Château de Floyrac
Ville
12000 Onet-le-Château
Département
Aveyron
Tarif

Onet-le-Château

Exposition de peintures A la manière de … par Françoise Yence

Château de Floyrac Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-30
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06

Françoise Yence vous propose une exposition de ses peintures A la manière de … .
  .

Château de Floyrac Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 78 76 50 

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English :

Françoise Yence invites you to an exhibition of her paintings titled In the Style of … .

L’événement Exposition de peintures A la manière de … par Françoise Yence Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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